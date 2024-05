Silvestri, storia di un ’cantautore recidivo’

Si fa presto a dire ’canzone d’autore’. Quella che Daniele Silvestri maneggia da più di trent’anni – da quando il suo disco di esordio vinse il Premio Tenco – è stratificata come la storia di un territorio: melodie, ritmi, parole, suggestioni e possibilità che si innestano su un fondo comune, quello di un osservatore acuto di una realtà da immortalare con istantanee poetiche. Oggi Ravenna Festival ospita alle 16 l’anteprima del suo tour estivo ’Il cantastorie recidivo’ (con l’opening act di Casadilego) all’interno della rassegna Romagna in fiore, gli eventi gratuiti e rigorosamente green per riscoprire il territorio. L’evento è presso Ravenna in località La Torraccia, nei terreni di proprietà della più antica cooperativa agricola della provincia, Cab. Terra, la cui generosità ha salvato il centro della città dall’avanzata delle acque lo scorso maggio, immolando ettari di terreni da coltura per far defluire la piena

Il luogo del concerto, raggiungibile solo a piedi o in bicicletta (via Marabina sarà chiusa al traffico veicolare dalle 13 alle 20 da via Romea sud al ponte Bailey), sarà accessibile dalle 12 e alla stessa ora apriranno gli stand gastronomici organizzati da Casa Spadoni. ’Il cantastorie recidivo’, il live show che ha preso residenza a Roma per ben trenta repliche, fa le valigie e parte per viaggiare in tutt’Italia, celebrando i primi trent’anni di carriera di Daniele Silvestri. La veste estiva è più intima e acustica. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento capienza su www.ravennafestival.org