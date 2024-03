Simona Picchetti presenta in via Nievo il suo ultimo libro Scambiamenti presenta la terza Reading Night giovedì alle 21 con l'autrice Simona Picchetti e il suo romanzo. Eventi futuri con Mirko Boncaldo, Maurizio Benvenuti ed Enrico Piraccini. Ingresso gratuito. Per info contattare via Whatsapp o telefono.