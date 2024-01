Slow Food organizza al ’Tonino Guerra’ una cena per la Salina

Venerdì è in programma una cena a sostegno della Salina di Cervia che questa primavera ha avuto molti danni causati dall’alluvione. Le attività coinvolte sono Osteria dei Frati di Roncofreddo, Locanda Belvedere di Saludecio, La Baita di Faenza, La Sangiovesa di Santarcangelo di Romagna. Con questa iniziativa Slow Food Emilia Romagna e IIS Tonino Guerra di Cervia vogliono dare un sostegno morale, di solidarietà ed in piccola parte anche economico a tutta la Salina di Cervia che ha il Presidio Slow Food del Sale Marino Artigianale della Salina Camillone. Appuntamento venerdì alle 20 all’Istituto “Tonino Guerra”, in piazzale Pellegrino Artusi 7. Ogni cuoco delle osterie sarà supportato da alcuni allievi dell’Alberghiero. Costo 50 euro. Prenotazioni: 335/375212 e slowfoodravenna@gmail.com