"Sms estraneo all’associazione Ci scusiamo"

“Vi informiamo che questa mattina potreste avere ricevuto sms con un testo del tutto estraneo all’associazione. Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di non tenerne conto, stiamo investigando per scoprirne le cause“. Questo è il testo di una lettera, inviata ieri anche alla stampa, firmata dal presidente di Ascom Cervia, Nazario Fantini.

All’origine dell’sms, arrivato ad alcuni destinatari fuori dall’associazione di categoria, pare ci sia un errore del sistema della messaggistica.