Solidarietà: 18mila euro destinati alla scuola

È stata un successo la serata di beneficenza ‘La sgarbata dei Rumours’ dello scorso 10 novembre organizzata alla Darsena del Sale di Cervia.

Diciottomila euro raccolti che saranno destinati alla scuola IC2 di Cervia per un progetto didattico legato al teatro.

Oltre 200 persone per una cena in compagnia della esilarante simpatia del noto gruppo cervese dei ‘Rumours for children’ che non si è mai sottratto alle raccolte fondi per progetti di beneficenza legati alla città. L’assegno sarà consegnato sabato pomeriggio alla compagnia dei ‘Rumours’ da Leo Cavalli, imprenditore bolognese e gestore della Darsena del Sale. Già confermata dal gruppo teatrale la prossima edizione 2024, con data ancora da definire, alla Darsena del Sale de la ‘La sgarbata dei Rumours’ e dare la possibilità a chi si è perso la prima serata di poter partecipare ad un altro progetto benefico.

Leo Cavalli, che con il suo gruppo di aziende gestisce anche 2 teatri importanti a Bologna (Teatro Celebrazioni ed Europa Auditorium con 300 alzate di sipario e 500.000 biglietti venduti ogni anno) spiega: "Considero questo gruppo teatrale una ricchezza assoluta per il territorio. Lunga vita al progetto ‘Rumours’ e alla possibilità che questi volontari bravissimi - volontari che sembrano però professionisti navigati - regalano alla città di Cervia con tanto talento, passione ed autoironia, con la sola finalità di fare beneficenza, divertendosi e facendo divertire il pubblico. Chissà che questo progetto non possa varcare i confini di Cervia e, un giorno, andare in giro per tutta Italia".

i.b.