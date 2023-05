Solidarietà per la piccola Emma "Sommersa la sua auto speciale Aiutateci a comprarne una nuova"

In meno di 30 ore, la cifra raccolta ha già superato i 7.000 euro. La gara di solidarietà che si è innescata a favore della piccola Emma, la bambina di Conselice affetta da una malattia genetica che l’ha resa disabile grave, permetterà alla mamma, Chiara Galliani, di acquistare una nuova auto dotata dei sollevatori che le consentono di caricare la figlia insieme a tutta la strumentazione necessaria. La campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFoundMe si aggiunge alle tante altre che sono state lanciate a seguito dell’alluvione che ha travolto il territorio. "A Conselice viviamo in una villetta a due piani – spiega Chiara, attualmente ospite dalla sorella che abita a Solarolo, insieme a Emma –. Fortunatamente l’acqua ha risparmiato tutto quello che c’è al primo piano ma non l’auto che è rimasta sommersa per giorni. Qualcuno mi ha consigliato di provare a recuperarla ma credo sia un’ipotesi del tutto improbabile. Spesso devo appoggiare e stendere mia figlia sui sedili. E non voglio doverlo fare su un’auto rimasta a contatto per giorni con un’acqua sporca e maleodorante". Emma, 12 anni a dicembre, vive attaccata al respiratore e viene alimentata tramite una sonda esogastrica. La sua autonomia è nulla. "Non mi importa delle altre cose che abbiamo perso – sottolinea –. Certamente il danno è grande ma ce la faremo. C’è gente che ha perso tutto mentre noi, come dicevo, siamo riuscite a salvare almeno un piano. L’automobile attrezzata invece è importante. Con quella riesco a portare fuori Emma, che diversamente non si può muovere, e a farla accedere agli ospedali per i controlli".

La familiare a 7 posti era stata adattata tramite l’installazione di un pianale e di un sollevatore in grado di alzare la carrozzina di Emma e di farla alloggiare in modo comodo insieme a tutta l’attrezzatura che la tiene in vita, all’interno del mezzo. "Sono davvero contenta del risultato della campagna che ho lanciato al mezzogiorno di giovedì e che, meno di 30 ore dopo aveva già raggiunto 7.300 euro di contributo – sottolinea Chiara –. Sicuramente hanno partecipato amici, parenti e colleghi. Il tetto che ho fissato è di 35.000 euro. Anche se non dovessi raggiungere l’obiettivo, quel poco o tanto che raccolgo è già un grande aiuto". La campagna lanciata a favore di Emma si trova nella pagina speciale creata da GoFundMe che raccoglie tutte le iniziative di solidarietà nate dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ed è raggiungibile al link https:gfme.coalluvione-emiliaromagna.

Monia Savioli