"Sono in arrivo altre integrazioni alle ordinanze commissariali"

"Posso garantire che le strutture competenti, il Governo, i parlamentari di riferimento si sono attivati su tutti gli aspetti. Nell’arco di qualche settimana mi è stato garantito usciranno modifiche e integrazioni alle ordinanze (commissariali, nda) proprio per venire incontro alle istanze legittime" Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, intervenuto sulla questione alluvione e rimborsi. "I Comitati lamentano difficoltà nella compilazione delle domande di ristoro, nella formulazione delle perizie, nella mancanza di tecnici, lamentano una richiesta eccessiva di documentazione, la necessità di stipulare contratti per iscritto con le imprese esecutrici dei lavori, e altro ancora. E’ facile comprendere quanta ragione ci sia nelle loro parole e nella loro disperazione - ha dichiarato Bertozzi -. Ciò che oggi viene richiesto è la sburocratizzazione delle pratiche per l’accesso ai rimborsi". Il problema, secondo il consigliere non riguarderebbe i fondi: "Leggere che il Governo ad oggi non ha messo un euro non solo è falso ma è sinonimo di malafede. I fondi ci sono in quantità sufficiente. Gli Enti Territoriali, i Comuni e la Provincia in particolare, sono stati ristorati in misura maggiore rispetto a quanto sono in grado di spendere. Sono passati dieci mesi dai quei tragici fatti, un tempo enorme per chi soffre, ma un tempo non così lungo per gestire una situazione tanto difficile. Non c’è la volontà su questo fronte di polemizzare ma solo di contribuire a trovare soluzioni".