Sono partiti i ciclisti diretti a Roma. Il viaggio per raccogliere fondi

Sono partiti ieri pomeriggio alle 16 i ciclisti di ’Pedalare per chi non può’, diretti a Roma con l’obiettivo di raccogliere fondi aiutare la cooperativa In Cammino, che lavora con ragazzi disabili, a ripristinare la sede alluvionata di via Fratelli Rosselli. Il ricavato della raccolta servirà all’acquisto di mobilio (tavoli, sedie, mobili, giochi, ecc) per ripristinare i locali e per fare tornare i ragazzi in luoghi a loro dedicati.

I sette ciclisti Fabio Bacci, Mattia Tamburini, Fabrizio Donati, Andrea Forasassi, Mauro Montanari, Sabrina Gonelli e Flavia Stivari sono partiti da piazza del Popolo a Faenza diretti a Roma. Con loro c’era anche Davide Cassani, presente per la prima tappa del viaggio, fino a Firenze. I ciclisti saranno all’Angelus domenica prossima e sperano di poter incontrare il Papa. Nei giorni scorsi la Casa Pontificia ha risposto alla loro richiesta prendendo nota della loro presenza "con la speranza che al termine della preghiera mariana Papa Francesco possa benedirli e salutarli".

Gabriele Garavini