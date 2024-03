Sotto il Pavaglione tornano i Mercatini di Pasqua

Sotto il loggiato del Pavaglione di Lugo, domani, domenica e sabato 30 marzo dalle 10 alle 19, dopo cinque anni la Pro loco ripropone i Mercatini di Pasqua. Immutata la formula, che ha decretato il successo e l’alto gradimento dei visitatori dei precedenti mercatini di Natale: la presenza di tante attività commerciali, associate agli oltre 90 espositori, consentirà di trovare regali originali per la Pasqua che sta arrivando o qualche pezzo da acquistare, a prezzi accessibili, potendo contare sull’arte creativa dei tanti espositori. Non mancherà un’attenzione particolare per i bambini, ai quali verranno distribuite tante piccole uova di cioccolato e per i quali sarà organizzato un laboratorio gratuito.

"Per tutti i volontari della Pro loco i mercatini sono un appuntamento molto sentito – ricorda Mauro Marchiani, presidente della Pro loco – e nella nostra programmazione annuale hanno avuto un ruolo consolidato e dopo gli anni difficili finalmente tornano con grande successo. La presenza sempre crescente, in termini numerici e qualitativi, delle bancarelle partecipanti e l’elevata partecipazione di lughesi e non, ci gratifica particolarmente".