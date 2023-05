Sottopasso di via Galeno fruibile Ancora troppa acqua alle Saline

A Cervia si è entrati nella seconda fase di emergenza. Superati i primi giorni per mettere in salvo persone, case, imprese ed eliminare l’acqua dal territorio portata con l’alluvione ora si entra nella fase successiva. Per quanto riguarda la viabilità resta aperto il sottopasso di via Galeno alle Terme, che è stato liberato dall’acqua. Nella zona delle Saline si sta continuando a lavorare per liberare l’area ancora coperta dall’acqua. Sono inoltre in corso le verifiche sulla stabilità e la sicurezza della strada. La viabilità della zona resta inibita al traffico. Al momento non è possibile prevedere i tempi di riapertura. Per accelerare e agevolare le operazioni di ritiro e smaltimento dei sacchi di sabbia utilizzati dai cittadini nei giorni dell’allagamento, il Comune ha chiesto la collaborazione dei Consigli di Zona per individuare alcune aree dove i cittadini possono conferirli.

Per ora è stato fissata nella frazione di Savio il punto di raccolta nel parcheggio in via Caduti Civili (vicino all’Isola Ecologica) e a Tagliata nel parco (davanti alla Casina Piazzale Gemelli). Cambiano anche i numeri ai quali rivolgersi. Da oggi, chi ha bisogno di aiuto, può contattare il numero 342-5211536 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. La Polizia Locale è a disposizione per informazioni, segnalazioni e interventi al numero 0544-979251. Per chi deve raggiungere Cervia dall’autostrada A14 ci sono tre possibili alternative: l’uscita Cesena Nord, poi attraverso la E45 direzione Ravenna con uscita a Mirabilandia e quindi immettersi sulla Strada Statale 16 verso Cervia. Oppure uscita Cesena proseguendo lungo la Strada Provinciale 71 bis e raggiungere Cervia. Infine, per chi arriva dal Nord Italia e sceglie la diramazione per Ravenna può uscire a Ravenna e poi immettersi sulla Strada Statale 16 verso Cervia. Attenzione invece per chi percorre la E45 è sconsigliata l’uscita a Casemurate, in quanto la strada provinciale 254, in corrispondenza delle Saline, è chiusa.

i.b.