Spaccata nel negozio di ottica. Rubati occhiali per 30mila euro: "Sapevano dove mettere le mani"

Nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle 4, una coppia di malviventi ha messo a segno una spaccata nel centro commerciale Augusto di via Zancanaro Tono, a Lido Adriano, ai danni del negozio Ottica Geremia. Il proprietario, Francesco Geremia, racconta che i ladri erano "a bordo di un’auto rubata, una Fiat 500" e "sono entrati in retromarcia sfondando la vetrina dell’ingresso principale". La porta a vetro è rimasta scardinata e piegata nella parte bassa. All’interno, i ladri, chiaramente specializzati, hanno puntato agli occhiali da sole di marca.

I titolari testimoniano che si sono comportati "in modo mirato, razziando ogni esposizione, cassetti e scansie" e che verosimilmente avevano compiuto un sopralluogo nei giorni precedenti in quanto "sapevano dove mettere le mani". Il valore della merce rubata si aggira intorno ai 30.000 euro, ma l’inventario è ancora in corso.

Dai filmati dell’impianto di videosorveglianza emerge che i ladri, entrambi incappucciati, erano in due. "Uno guidava, l’altro a bordo sul lato passeggero". In soli 45 secondi, hanno riempito alcuni scatoloni con la refurtiva. Dopo l’azione, i malviventi sono tornati a bordo della Fiat 500 e l’hanno abbandonata a circa duecento metri dal negozio, per poi salire a bordo di una seconda automobile per la fuga.

L’allarme è scattato subito, e sul posto è intervenuta la polizia che ha subito avviato le ricerche. Intorno alle 6.30 di ieri mattina è stato il farmacista del negozio vicino ad avvisare i titolari. Questi hanno messo a disposizione degli agenti della questura il filmato che ha ripreso ogni fase dell’incursione. Riguardo all’auto utilizzata per allontanarsi si vede solamente che è di colore grigio.

La famiglia, che gestisce il negozio dal 2019, esprime "forte dispiacere per la necessità di ricomprare l’intero campionario, costoso e la cui disponibilità non potrà essere ovviamente immediata, considerando la prossima stagione primaverile-estiva alle porte".

Il furto – aggiunge Geremia – conta almeno "due o trecento pezzi sottratti". Ad ogni modo "il negozio da oggi sarà pienamente operativo, già da ieri l’ingresso dei clienti era garantito dagli ingressi laterali", mentre già nella mattinata di ieri sono intervenuti muratori e vetrai per ripristinare l’ingresso principale.