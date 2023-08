Sport all’aperto, area al centro ’Liberazione’

Quindicimila euro dal governo per la nuova area attrezzata per l’attività sportiva all’aperto nel ’Centro sportivo Liberazione’ di Pinarella. Il Comune ha infatti partecipato all’avviso pubblico emanato da ‘Sport e Salute Spa’, struttura operativa del governo per il progetto ’Sport nei parchi’. Il costo complessivo è di 50.000 euro di cui i restanti 35.000 saranno a carico dell’amministrazione. L’intervento, nell’area verde di circa 120 mq davanti al Bocciodromo, consiste nell’installazione di 9 attrezzature sportive (step, arm bike, city bike, spalliere, panche) e pavimentazione antitrauma in erba sintetica. Lo spazio diventerà operativo entro metà settembre. Il progetto prevede che il Comune individui un’associazione o società sportiva dilettantistica del territorio cui concedere in ‘adozione’ l’area. Pertanto Il Comune ha emanato un bando pubblico per affidarne la gestione. Per informazioni 0544 979374-328, (lunedì-venerdì 9-13, il giovedì anche 15-17).