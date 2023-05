Sposalizio del mare domenica senza corteo e su Facebook

Lo Sposalizio del Mare vedrà il programma ridotto alla sola giornata di domenica. L’evento si svolgerà con la sola cerimonia in mare alla presenza delle autorità. Non si terrà il corteo storico. Il rito in mare, sarà trasmesso in diretta facebook. La preview della 51^ edizione Cervia Città Giardino dedicata al tema di ’Giardini Sostenibili, Pace Clima Futuro’, programmata per questo weekend, si terrà dal 2 al 4 giugno. Fino a sabato 10 giugno - tutti i giorni tranne i festivi dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Emporio Solidale di Cervia in via Levico 13 - sarà attivo un punto raccolta di viveri, abiti, biancheria e prodotti di igiene personale.