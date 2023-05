Starnone, i libri che cambiano la vita Alla Classense il premio Strega

Saranno il premio Strega Domenico Starnone, l’attore e regista Marco Baliani e ’Riemersi’ - reading dei libri sopravvissuti all’alluvione i protagonisti di oggi della rassegna ScrittuRa (gli eventi si svolgeranno nei chiostri della Classense). Sarà Marco Baliani alle 17 ad aprire la giornata con l’incontro ’Ragazzi contro’. Baliani partendo dal suo libro ’La pietra oscura’ (Bompiani) narra una moria di pesci, antiche maledizioni, storie ancora più antiche, universi lontani e comunicanti per un’avventura che ha la concretezza dell’amicizia vera. In dialogo con Nicoletta Bacco Alle 18.30 ’Riemersi’, reading dei libri sopravvissuti all’alluvione, performance che vede coinvolto il gruppo teatrale Spazio A.

Alcune pagine dei libri salvati dalle case allagate e dalla libreria Alfabeta di Lugo saranno letti da Marco Baliani, Camilla Berardi, Jenny Burnazzi, Enrico Caravita, Andrea Carella, Matteo Gatta, Gianni Gozzoli, Marco Montanari, Laura Redaelli, Alessandro Renda, Silvia Rossetti, Eugenio Sideri. Le offerte raccolte saranno devolute alle famiglie colpite dall’alluvione.

La performance replicherà in altre forme in giro per la città nei giorni seguenti con la partecipazione dei giovani attori Elvis Battistini, Swami Cacciatore, Rosa Laura Taila Colarossi, Linda Casadei, Rossana Clemente, Caterina De Lorenzo, Livia Ferruzzi, Maria Fiammenghi, Filippo Fronzoni, Emanuele Golnelli, Gaia Grossi, Giacomo Pugliese, Akemi Villa, Zhengao Ye.

Alle 21 Domenico Starnone parlerà de ’I libri che cambiano la vita’, cchegge di memoria, riflessioni sapienti sulla letteratura, annotazioni sui romanzi che hanno folgorato lo scrittore premio Strega, in dialogo con Matteo Cavezzali. Starnone ha scritto libri di culto sul mondo della scuola, raccontandolo sia dal punto di vista degli insegnanti che degli studenti. Alcuni suoi testi hanno ispirato i soggetti dei film “La scuola” di Daniele Luchetti, “Auguri professore” di Riccardo Milani e “Denti” di Gabriele Salvatores. Nel 2001 si aggiudica il Premio Strega con Via Gemito, storia di un capotreno napoletano. Durante le giornate del festival sarà allestito un banchetto di vendita di libri donati dalla Classense il cui ricavato andrà in beneficenza al fondo emergenza della Regione.