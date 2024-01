Stefano Cavina racconta le ’guerre spaziali’ in sala D’Attorre

Oggi alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro “Guerre Spaziali - La corsa allo spazio dalla Guerra fredda alle stazioni spaziali e oltre (1945-2022)” di Stefano Cavina. Conduce l’incontro Patrizia Ravagli. Il testo ripercorre quanto accadde durante la Guerra Fredda e la corsa allo spazio, mostrando le possibili analogie con la situazione attuale. La corsa allo spazio fu un evento che apparve al grande pubblico come un’epica esplorazione di una frontiera immensa e sconosciuta, in realtà fu il campo di un duro scontro politico-militare tra il blocco occidentale e quello orientale. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano impegnati in una competizione ideologica, strategica ed economica. Cavina è un giornalista scientifico ed editorialista. Ingresso libero.