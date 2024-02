Strutture ricettive, un webinar

Si svolgerà oggi alle 15 il webinar sul tema ’Lo strumento per rilevare l’accessibilità di

spazi e servizi delle imprese: Il Questionario.

Dare informazioni aggiornate e complete ai

turisti per garantire un’accoglienza di qualità’, a cura del dott. Leris Fantini, referente del progetto per Cerpa Italia Onlus. È iniziata nei giorni scorsi l’attività di rilevazione delle informazioni relative alle caratteristiche delle strutture e dei servizi turisti in tutta la regione. Altre informazioni su https://www.aptservizi.com/