Successo di ’Sorridenti’. Educare alla salute orale i ragazzi delle scuole

La sezione ANDI della provincia di Ravenna, in collaborazione con l’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna, ha organizzato una serie di incontri per promuovere la salute orale tra i ragazzi che frequentano la classe V elementare. Il progetto ’Sorridenti’ si è svolto a gennaio e febbraio e si è rivolto a studenti di 10 scuole della provincia. Professionisti odontoiatri si sono resi disponibili a recarsi nelle classi per trasmettere messaggi di istruzione dell’igiene orale e di prevenzione della carie nel rispetto dei principi e degli obiettivi sostenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È un’iniziativa in fase sperimentale accolta con favore dagli insegnanti coinvolti; mentre gli studenti hanno partecipato attivamente, dimostrando curiosità ed interesse. Grazie al successo ottenuto, il progetto sarà riproposto anche il prossimo anno.