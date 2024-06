Sulle tracce di Nittolo. Studenti e artista insieme. Le opere a Sant’Agata

Stimolante esperienza quella degli studenti delle classi seconde dell’Istituto Tavelli di Ravenna che hanno saputo farsi coinvolgere e coinvolto l’artista Felice Nittolo. Il tema del mosaico è stata la trama sulla quale i giovani studenti hanno indagato seguendo le “tracce” che Nittolo ha seminato lungo il percorso della sua cinquantennale attività artistica. Il progetto, curato dalle docenti Barbara Arveda (Arte e immagine) Samanta Castellani (tecnologia) e Federica Plazzi (religione) ha entusiasmato quarantacinque studenti che con curiosità e coinvolgimento hanno indagato le “tracce” di Nittolo. Ne è scaturito un interessante percorso che è possibile visitare nelle navate laterali della Basilica di Sant’Agata Maggiore in via Mazzini a Ravenna. Inaugurazione in programma oggi alle 16.

Nelle navate laterali della Basilica l’installazione delle opere realizzate dai ragazzi dialoga con la storia della chiesa e con la luce d’oro delle sfere e delle croci in mosaico di Felice Nittolo.