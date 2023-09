Teatro ‘Chiari’, la stagione

Teatro classico, leggerezza e innovazione caratterizzano la stagione invernale del teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia. Il cartellone 2023-2024 è stato presentato ieri dal direttore di Accademia Perduta Romagna Teatri, Ruggero Sintoni, dal sindaco Massimo Medri e dall’assessore alla Cultura Cesare Zavatta. Con sei spettacoli di prosa a doppio turno, tre di comico e altrettanti dedicati alla drammaturgia contemporanea dei Teatri d’Inverno, oltre agli show per famiglie, bimbi e scuole, il teatro cervese si riconferma un punto culturale molto apprezzato tanto da non aver subito tagli perché, come dicono sindaco e assessore, "riteniamo la cultura fra gli investimenti prioritari dell’amministrazione, nonostante la grande esposizione finanziaria, in seguito alle recenti problematiche e senza poter godere fino a oggi degli appositi contributi, che ha messo in grave difficoltà i bilanci del Comune".

Il sipario si alza il 19 ottobre alle 21 con la prosa: Maria Amelia Monti e Marina Massironi saranno le protagoniste della commedia brillante ‘Il marito invisibile’. Sarà poi la volta di due signori del teatro come Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri con ‘La Signora Omicidi’ di William Rose (5 e 6 novembre). ‘Stupida Show’ è un innovativo monologo di stand up comedy di Gabriele Di Luca della Carrozzeria Orfeo interpretato da Paola Minaccioni (7 e 8 dicembre). ’Storia di una Capinera’ di Giovanni Verga sarà raccontata da Enrico Guarnieri e Nadia De Luca il 24 e 25 gennaio. Seguiranno Nando Paone, Daniela Giovannetti e Valeria Almerighi ne ‘La Lezione’ di Éugene Ionesco (23 e 24 febbraio). A chiudere il cartellone, il 16 e 17 marzo, Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio con il commovente racconto ‘Buonanotte mamma’, celebre testo ‘Premio Pulitzer’ dell’autrice americana Marsha Norman. Tutti i protagonisti della prosa, nel secondo giorno di programmazione, sono ospiti degli incontri con gli artisti, organizzati nel ridotto del teatro col Cral del Comune. Divertimento assicurato con la rassegna di comico: comincia il 9 dicembre Paolo Cevoli con ‘Andavo ai 100 all’ora’, segue Maria Pia Timo l’11 gennaio con ‘Sol di soldi’ mentre la contagiosa follia della Rimbamband chiuderà il 4 marzo con ‘Manicomic’ per la regia di Gioele Dix. Les Moustaches con ’I cuori battono nelle uova’ (9 novembre), Edoardo Frullini con ‘Barbablu’ (22 novembre) e Maria Lomurno e Francesco Patrané in ‘Tu (non) su il tuo lavoro’ (6 dicembre) sono i protagonisti della la rassegna Teatri d’Inverno. Prezzi dei biglietti invariati. Info. 0544.975166.

Rosa Barbieri