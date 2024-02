Teatro, omaggio a Goldoni. E Gea Rambelli gioca in casa

Domani sera, alle 21, al teatro di Russi andrà in scena ‘Baruffe, sottane e zecchini’ di Carlo Goldoni, cono l’interpretazione di Federico Grassi diretto da Alberto Oliva. Si tratta di una drammaturgia tratta dai ’Mémoires’, l’autobiografia del celebre commediografo veneziano. in una produzione a cura del teatro Sociale Cajelli - Educarte di Busto Arsizio. In scena ci saranno cinque attori (Federico Grassi, Claudia Donadoni, Gustavo La Volpe, Silvia Giulia Mendola e la russiana Gea Rambelli), in uno spettacolo pensato per un pubblico ampio ed eterogeneo, con una particolare attenzione per i giovani spettatori.

L’evento ha anche una finalità benefica: il ricavato andrà infatti al Comune di Russi per opere pubbliche post alluvione.