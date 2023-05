Teatro per bambini al Rasi

Torna ’Dalle 7 alle 9’, appuntamento al Teatro Rasi di ’Ravenna Teatro Drammatico Vegetale che, da giugno a luglio, proporrà cinque spettacoli per ragazzi, ragazze e bambini a partire dai 3 anni, oltre ad un progetto speciale con laboratorio sul corpo in movimento nello spazio intitolato Device (dagli 11 ai 25 anni), seguito da un’azione performativa di Monica Francia a cura di gruppo Y. "Siamo felici di annunciare il ritorno del picnic al termine dello spettacolo – sottolineano Piero Fenati ed Elvira Mascanzoni, direttori artistici di Drammatico Vegetale – una modalità che segna il ripristino della dimensione di festa che avevamo abbandonato ai tempi del Covid". La rassegna inizia mercoledì 7 giugno con ’Pinocchio in 7T’ di Drammatico Vegetale, spettacolo di teatro di figura e d’attore con musica dal vivo consigliato a partire dai 4 anni.

Il titolo significa ’Pinocchio in 7 teatrini’: il protagonista salta da un teatro all’altro senza soluzione di continuità. Sabato 17 giugno toccherà a Teatro Pan con ’Piccoli universi sentimentali’, spettacolo poetico dai 3 anni che intende avvicinare gli spettatori all’osservazione dell’infinitamente piccolo. Doppio appuntamento, dai 5 anni in su, per giovedì 22 giugno, quando alle 20 Veronica Truttero e Jenny Burnazzi proporranno il concerto disegnato dal vivo ’Le mille e una notte’. Lo spettacolo presenta sei quadri vuoti che, a poco a poco, vengono riempiti da musica e disegno: Sherazade, ladroni e tesori nascosti, tappeti volanti e palazzi d’Oriente immersi nella notte compaiono sulla carta dalla mano di Veronica Truttero e prendono vita grazie alla musica di Burnazzi. Al termine, seguirà lo spettacolo di installazione ed esperienza sensoriale ’Arcipelago’. Ultimo appuntamento giovedì 29 giugno dal titolo ’Tante storie per giocare’, realizzato da Drammatico Vegetale insieme a Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez, una narrazione in musica ispirata a tre dei venti racconti contenuti nell’omonima opera di Gianni Rodari. Spettacoli alle 19; biglietto 5 euro.