Teatro scontato, promozione fino a sabato

Scadrà sabato la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a La Stagione dei Teatri 2324 - organizzata da Ravenna Teatro usufruendo di tariffe scontate. La formula prevede sei titoli fissi e due a scelta: un cartellone che offre classici rivisitati da maestri della scena e spettacoli ispirati a testi che nascono da generi letterari diversi; brani che aprono a profonde riflessioni sull’oggi e che pongono interrogativi mai risolti. I sei spettacoli fissi, programmati al Teatro Alighieri, sono: ’Uomo e galantuomo’, primo testo in tre atti di Eduardo De Filippo, scritto a soli ventidue anni, interpretato da Geppy Gleijeses; ’Kohlhaas’, in cui Marco Baliani racconta la storia di un sopruso; ’Trappola per topi’, un classico della letteratura teatrale, scritto dalla regina del giallo, Agata Christie, viene portato in scena attraverso una rilettura di cui è protagonista l’attore Ettore Bassi; Anna Della Rosa e Valter Malosti vestiranno invece i panni dei due straripanti protagonisti della grande tragedia scritta da Shakespeare, ’Antonio e Cleopatra’. Nata dalla penna, insieme forte e delicata, di Viola Ardone, ’Oliva Denaro’ è la protagonista che dà il nome al libro da cui nasce lo spettacolo e che vede sul palco Ambra Angiolini; ’La Locandiera’, di Antonio Latella con Sonia Bergamasco è il sesto titolo escluso dall’abbonamento. Platea e palco I, II e III ordine Teatro Alighieri, I settore Teatro Rasi intero 154 euro, ridotto 138, under26 50.