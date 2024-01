Telecamere e restyling del parco. Progetto da 100mila euro per il centro

Telecamere più moderne in centro storico, riqualificazione dell’area verde di via Bach e attività sociali. Questi sono i punti principali del progetto ‘Azioni per una città coesa – la sicurezza urbana a Lugo’ che il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Davide Ranalli hanno sottoscritto venerdì nel salone Estense della Rocca prevede una serie di azioni che si sviluppano, combinando riqualificazione urbana dei luoghi, prevenzione sociale e comunitaria, il coinvolgimento attivo delle comunità, la mediazione dei conflitti, la promozione culturale e l’intervento sulle relazioni sociali. Il costo del progetto, approvato dalla Regione a inizio settembre, è di 106.000 euro e la Regione assicura un contributo di 84.000 euro.

L’ambito cittadino nel quale si concentra il progetto è l’area tra la stazione ferroviaria, il centro storico, il parco del Tondo fino al parco del Loto e via Bach. L’azione prevede il potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza del centro storico con telecamere moderne già installate che sono andate a sostituire mezzi più antiquati nella zona del Tondo, della stazione e dell’autostazione, e nell’area del parco del Loto. La riqualificazione dell’area verde di via Bach, con il restyling del playground che è quasi completato, e il posizionamento di nuovi arredi e punti di illuminazione. A queste azioni seguono le attività sociali e, in particolare, l’intervento di prossima attuazione di educativa di strada a cura degli operatori di Casa Novella. Un’azione rivolta a gruppi informali di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo. Alle famiglie e ai bambini è rivolta l’azione che riguarda il gioco libero da promuovere attraverso incontri nei parchi con operatori della coop Kaleidos. Infine, l’azione già attuata con il finanziamento del bike sharing con bici a pedalata assistita nello spazio Book&Bike all’autostazione gestito dalla coop San Vitale.

"Siamo al fianco dei Comuni per mettere in pratica progetti che possano aumentare la sicurezza dei cittadini – ha spiegato il presidente Stefano Bonaccini –. Un lavoro che ha l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo della qualità di vita delle persone all’interno delle loro comunità". "Ringraziamo la Regione per la condivisione di un progetto a più livelli che investe sui luoghi e sulle persone – spiega il sindaco Davide Ranalli –. Accanto al necessario intervento di tutte le Forze dell’Ordine riteniamo che queste azioni possano avere ricadute positive nella comunità".