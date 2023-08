Tempo fino a oggi per il ’Libro sospeso’

C’è tempo fino a oggi per aderire alla raccolta fondi lanciata dal consigliere del Gruppo Misto, Davide Solaroli per finanziare il progetto ‘Libro scolastico sospeso’ finalizzato all’acquisto di testi scolastici per gli studenti della Bassa Romagna in difficoltà economica a causa dell’alluvione. La cena organizzata martedì sera dall’associazione culturale Risveglio Italiano (foto) per sostenere il progetto "è stata un successo che – spiega Solaroli – ci sta avvicinando sempre di più all’obiettivo fissato dalla raccolta promossa sulla piattaforma internet Gofundme di 10.000 euro". Un secondo progetto di aiuto è stato lanciato da Solaroli per supportare la voltanese Carolina, disabile dalla nascita, la cui abitazione è stata particolarmente colpita dal tornado del luglio scorso.

m.s.