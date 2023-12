Temporary shop in corso Mazzini. Cosmesi naturale made in Faenza che sfrutta le proprietà dell’uva

Da domani e fino a Natale, sarà aperto un Temporary Shop in corso Mazzini, 39 con la vendita diretta dei prodotti Sirio Naturally diVine, la cosmesi naturale che sfrutta le proprietà dell’uva, completamente made in Faenza, e ideata dal Gruppo Randi, realtà locale attiva sul territorio da oltre 50 anni. Lo stesso nome Sirio deriva dalla stella la cui apparizione, secondo la tradizione antica, segnava la maturazione dell’uva. Nel Temporary Shop, aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sarà possibile acquistare la linea dei prodotti viso e corpo e creare composizioni personalizzate per i propri regali natalizi. All’interno dello shop, sarà inoltre presente un corner dedicato a Uvoilà, altro brand del Gruppo Randi dedicato a prodotti alimentari.

Spiega Giovanni Nati, terza generazione della famiglia che ancora oggi conduce l’attività: "Sebbene il prodotto sia stato pensato per il mercato online, questa iniziativa ha un duplice scopo per il Gruppo Randi: il primo è interfacciarsi direttamente con il nostro territorio; in secondo luogo vogliamo contribuire alla promozione del centro storico durante il periodo natalizio, allestendo uno spazio che, diversamente, sarebbe rimasto vuoto, contribuendo quindi al rilancio economico della città dopo quanto successo a maggio".

Ogni sabato, fino a Natale, un evento con una cantina vinicola

Ogni sabato, fino a Natale, un evento con una cantina vinicola del territorio: quattro eventi di degustazione nello shop dalle 17 alle 20, con i vini del territorio. Si partirà domani con i prodotti di Cantina Vespignano; il 9 dicembre sarà il turno di Cantina Ancarani; il 16 Cantina San Biagio e il 23 con Cantina Leone Conti.