Tentata truffa, processo a ex gestore del porto

Nuovo processo al via davanti al tribunale di Ravenna per Roberto Sabatini, ex gestore del porto turistico di Cervia, già condannato a quattro anni per falso, truffa e calunnia in un altro procedimento.

Nel dibattimento iniziato ieri mattina davanti al giudice monocratico Cecilia Calandra, Sabatini, difeso dagli avvocati Marco Bigari e Giacomo Valgimigli, risponde di tentata truffa ai danni della Servimar srl.

Il processo nasce dalla querela degli amministratori della società, difesi dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, che si sono anche costituiti parte civile.

In sintesi, Roberto Sabatini

è accusato di aver ‘confezionato’ una transazione da circa 400mila euro

in cui vi era l’impegno della Servimar e dei due rappresentanti, personalmente a versare alla sua società la somma.

L’imputato nel 2017 aveva presentato una scrittura privata, falsa secondo

l’accusa, al tribunale di Napoli che ha emesso un decreto ingiuntivo, opposto dall’avvocato Roberto Ridolfi, civilista degli amministratori che poi hanno anche denunciato penalmente.