Tentato omicidio al minimarket. Donna aggredita a coltellate. Titolare arrestato dai carabinieri

Stesa sul pavimento del minimarket, in un lago di sangue, con diverse ferite di arma da taglio al volto e all’addome. È stata trovata così, verso la mezzanotte di mercoledì, una 37enne di origine algerina residente a Ravenna, dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, intervenuti dopo essere stati allertati da alcuni passanti. Poco lontano, all’interno del minimarket ’Sarder Ohona’ al civico 45 di piazza Baracca, impietrito, c’era Sarder Siddiqur, 43enne originario del Bangladesh, titolare del punto vendita aperto dieci anni fa. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dalla crudeltà. Nella notte il 43enne, difeso dall’avvocato d’ufficio Maria Grazia Russo, è stato sentito dal pm Francesco Coco. L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per questa mattina in tribunale, davanti al gip Corrado Schiaretti.

Sono circa le 23.30 di mercoledì quando scatta l’allarme: un gruppo di passanti sente le urla di una donna, la vede stesa per terra, coperta di sangue e allerta i soccorsi: arrivano gli operatori del 118 che trasportano la 37enne di origine algerina all’ospedale di Ravenna dove viene operata e ricoverata in Rianimazione. Ha diverse ferite di arma da taglio al volto e all’addome: a preoccupare è, in particolare, una all’occhio ma fortunatamente la donna non è in pericolo di vita. I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Ravenna, intanto, arrestano il titolare del minimarket ‘Sarder Ohona’ di piazza Baracca: è lui che ha aggredito la donna a coltellate. Secondo una prima ricostruzione dei militari, come ha spiegato il tenente colonnello Gianluigi Di Pilato, comandate del Reparto operativo del Comando provinciale di Ravenna, tra i due si sarebbe accesa una lite probabilmente per motivi di soldi. Non è chiaro se la donna abbia chiesto del denaro o se non volesse pagare della merce: sembra però che fosse lei in un primo momento a tenere in mano un coltello a scalpello di quelli che si utilizzano per tagliare formaggi tipo grana, lo stesso coltello poi utilizzato dal 43enne per colpirla. I militari dell’Arma dovranno appurare il rapporto che legava la 37enne e il titolare del minimarket. Per fare piena luce sull’accaduto i carabinieri hanno già sentito i passanti che hanno lanciato l’allarme e sono alla ricerca di altri testimoni. Un passaggio ulteriore sarà quello di visionare, se presenti come indicato sulla vetrina del minimarket, le telecamere dell’esercizio commerciale così come quelle presenti in piazza Baracca, un punto caldo dove non è la prima volta che accadono episodi simili. In particolare, sono due quelli che si ricordano. Quello avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 dicembre 2021 quando una lite al bar di piazza Baracca sfociò in un accoltellamento di un 38enne di origine albanese, con l’aggressore, il 55enne Angelo Salvatore, fuggito a Foggia dove poi fu arrestato. Nella serata del 21 settembre scorso, poi, si innescò proprio in piazza Baracca una lite che sfociò nell’omicidio del 47enne ravennate Cristian Battaglia nella vicina via Cura. Per il fatto fu arrestato dalla polizia il 62enne Mario Antonio Iadicicco.

