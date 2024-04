Tenzone Aurea ad Ascoli Piceno. Faenza potrebbe rientrare in Fisb

La Fisb ha assegnato ad Ascoli la 42esima edizione dei campionati Italiani sbandieratori e musici di serie A/1 2024. L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 settembre. Nella cittadina marchigiana si disputerà anche la Tenzone Argentea 2024 ovvero i campionati di A/2, il 19, 20 e 21 luglio. Per la Tenzone Bronzea 2024, i campionati di A/3, sono molti i gruppi iscritti, dunque le competizioni saranno due. Una sarà organizzata da Borgo San Panfilo a Sulmona, che la ospiterà il 7 luglio. La seconda avrà luogo il 14 luglio e verrò organizzata dal Borgo San Pietro del Palio di Asti. I Giochi Giovanili 2024, under 15, sono invece stati assegnati a Borgo San Lazzaro – San Domenico Savio – Venarìa Reale nelle date del 28, 29 e 30 giugno. La terza edizione del campionato nazionale under 18 – Premio Vittorio Dini, riservata alle specialità di singolo e coppia tradizionale accompagnati da n° 1 Tamburo, si svolgerà a San Polo d’Enza nella giornata di domenica 9 giugno 2024 in collaborazione con il gruppo Contrada della Corte.

Al momento Faenza è ancora fuori dalla Fisb. Nei giorni scorsi ci sono stati diversi incontri fra i vertici delle istituzioni faentine e il direttivo della federazione, che nelle prossime settimane eleggerà il suo nuovo direttivo, che il larga parte dovrebbe rimanere invariato. Pare però che si sia raggiunto un accordo per fare rientrare il Gruppo Alfieri Palio del Niballo e che già da quest’anno potrebbe ripartire partecipando a uno dei due tornei di A/3.

Gabriele Garavini