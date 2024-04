Terme di Cervia al via. Nuove vasche benessere

Al via la nuova stagione de Le Terme di Cervia, storica realtà termale dell’Emilia-Romagna. La struttura, che dal 1957 offre terapie e trattamenti termali come balneoterapia, fangoterapia, cure inalatorie, aprirà le porte il 2 maggio e chiuderà il 30 novembre. Anche quest’anno i clienti troveranno diverse novità e iniziative, per la prevenzione e la cura del proprio benessere psicofisico: una nuova vasca dalle caratteristiche eccezionali, una terapia innovativa per problemi muscolo-scheletrici, nuovi trattamenti wellness e prodotti di bellezza. Una nuova vasca, salata nove volte più del mare. Visto il grande successo di questa vasca, ne è stata aggiunta una seconda con le stesse caratteristiche e, in più, un lettino anatomico subacqueo e sei sedute. E poi una nuova terapia a onde d’urto.

Da quest’anno, alle Terme di Cervia è disponibile la migliore tecnologia a onde radiali presente sul mercato, ideale per il trattamento di problemi muscolo-scheletrici cronici e complessi. Plus dell’apparecchiatura: un manipolo per sciogliere le contratture e migliorare la circolazione sanguigna, permettendo un migliore smaltimento delle tossine. Le Terme di Cervia hanno creato dei percorsi di cura dedicati a quattro problematiche di salute oggi molto diffuse: funzionalità respiratoria, psoriasi, fibromialgia, vasculopatie periferiche. Come ogni anno è prevista una serie di incontri aperti al pubblico e gratuiti, Specialisti alle Terme, con cui le Terme di Cervia aprono un canale di comunicazione diretto tra medici e pazienti, per promuovere l’informazione e la consapevolezza sulla cura della salute psicofisica. Con un particolare focus su alcune delle patologie più diffuse e sui corretti stili di vita che permettono di prevenire diversi disturbi.

Ilaria Bedeschi