Terminata la manutenzione. Il parco Torricelli riapre domani

Nella giornata di domani verrà riaperto al pubblico il parco Torricelli in piazza San Francesco a Faenza.

La chiusura era stata necessaria per effettuare alcuni lavori di manutenzione che hanno interessato il prato per renderlo nuovamente rigoglioso e il ripristino della fontanella all’interno dell’area verde con la realizzazione di un’opera in legno dello scultore Giorgio Palli che la sormonterà.

L’apertura del parco Torricelli verrà accompagnata da un breve momento istituzionale. A partire dalle 17, dopo i saluti da parte delle autorità, la compagnia manfreda Teatro Due Mondi metterà poi in scena la rappresentazione dal titolo ‘Crianças – Figli della strada’: si tratta del prologo del progetto ‘Ci vediamo al parco 2024’.

Al pomeriggio è invitata la cittadinanza.