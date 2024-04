Terzo Polo, dove sono finite le sue anime

Il progetto politico alla base del cosiddetto Terzo Polo lughese è definitivamente naufragato. Dopo l’uscita dalla coalizione della lista civica Per la Buona Politica, le forze restanti – Lugo Civica, Azione e Italia Viva- avevano espresso la volontà di non fermarsi e di correre comunque verso il traguardo delle amministrative del giugno prossimo. L’intenzione iniziale sembrava essere quella di individuare un candidato comune in grado di cogliere l’eredità del precedente . Il percorso però si è sviluppato in modo diverso.

Italia Viva ha annunciato il suo sostegno alla candidata del centro sinistra Elena Zannoni. "Alle elezioni comunali di giugno, Italia Viva ha scelto di puntare su Elena Zannoni e di sostenerla nella sua corsa per l’elezione a Sindaco – scrivono in una nota le sezioni locale e provinciale del partito –. Dopo avere subito la fine del progetto comunemente denominato Terzo Polo, abbiamo valutato che la strada migliore per partecipare attivamente alle elezioni amministrative a Lugo, era quella di scegliere il candidato che più degli altri fosse vicino alle nostre idee e col quale collaborare per portare avanti le nostre proposte. Con Elena – aggiungono – abbiamo già iniziato un confronto che ci porterà ad essere schierati al suo fianco durante la campagna elettorale nella quale saremo impegnati anche sul fronte continentale con la lista Stati Uniti d’Europa".

Dello stesso avviso sembra essere Azione che, attraverso il suo rappresentante provinciale, Filippo Govoni, fa sapere di "essere in una fase interlocutoria" sempre con il Partito Democratico.

Diversa invece la posizione di Lugo Civica che, seguendo l’esempio di Per la Buona Politica ha deciso di ritirarsi dalla competizione elettorale. "Ci costituiremo in associazione – spiega il referente, Ermanno Tani – e per questa fase non daremo assolutamente indicazioni di voto".

Soddisfazione da parte della candidata sindaco Elena Zannoni per la scelta di Italia Viva. "Sono particolarmente contenta che i momenti di dialogo di questi giorni abbiano portato Italia Viva a scegliere di far parte della coalizione di centrosinistra – dichiara Zannoni –. Con loro abbiamo avuto una seconda opportunità di dialogo dopo lo scioglimento del Terzo Polo, occasione che ci ha consentito di confrontarci sui rispettivi programmi trovando numerosi punti di convergenza. Unione dei Comuni, decentramento e salute, tra gli altri, sono punti portanti anche nelle nostre priorità programmatiche. Nei prossimi giorni – conclude – ci aspetta un lavoro di integrazione e di definizione di iniziative comuni in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno".

Monia Savioli