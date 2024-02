Testacoda in Promozione. Il Faenza cerca la vetta

La sesta giornata di ritorno nel campionato di Promozione, propone per oggi, alle 15, un anticipo di grande interesse nel girone D. Al ‘Neri’ di Faenza, la vice capolista, che, a quota 43, insegue la Sampierana a -3, ospita infatti il Cotignola, che invece – 13° con 24 punti – cerca di uscire dalla zona playout, dovendo rimontare 5 lunghezze sul Misano. È dunque un derby in testacoda che comunque mette di fronte due squadre in salute, reduci entrambe da un successo. I manfredi, guidati da capitan Gabrielli che, da poco, ha festeggiato le 100 presenze in maglia biancoazzurra, hanno violato 3-1 il campo del Torconca, mentre il Cotignola, dopo il pareggio di Fratta Terme contro la terza della classe, ha sconfitto 2-0 il Cattolica, quarto. Prima da ex per Ravagli, portiere del Cotignola. All’andata, nella sfida giocata al ‘Dalmonte’, il Faenza vinse in trasferta 3-0 con le reti di Lucarelli, Benini e Leonardi.

Domani, alle 14.30, si giocano invece tutte le altre gare. Il campo principale è quello di Classe, dove è in programma un altro derby di grande richiamo, visto che è in arrivo il San Pietro in Vincoli. Negli ultimi 20 anni, le due formazioni si sono affrontate 10 volte. Il bilancio sorride allo Spiv, che conduce con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I padroni di casa, ottavi a quota 32, sono sempre in cerca della continuità, che potrebbe proiettarli verso la zona playoff. A maggior ragione gli ospiti che, con 37 punti, reduci dal rotondo 5-1 alla Due Emme, sono ad una sola lunghezza dalla zona spareggi e, nelle prossime due giornate, affronteranno due big match contro Faenza e Fratta Terme. La Del Duca Grama, reduce dal ko esterno col Bellariva, ospita allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna il Bakia Cesenatico, con cui condivide l’8° posto a quota 32. Gli ospiti vengono da 2 vittorie consecutive contro Bellariva e Forlimpopoli.

A Mercato Saraceno infine, si gioca in pratica uno spareggio. Per il Cervia, fanalino di coda con 10 punti ma sempre sul pezzo e mai con i remi in barca, è in pratica l’ultima chiamata per organizzare il ‘miracolo’. I padroni di casa della Due Emme sono infatti l’avversario più prossimo, benché a 10 punti di distanza. La formazione cervese dovrà rinunciare a Muccioli, squalificato per 4 giornate.

Nel girone C, il Solarolo, secondo della classe con 48 punti, a -7 dalla vetta, ha un compito sulla carta agevole, dovendo vedersela fra le mura amiche contro il Casumaro, che però difende coi denti il +1 che è riuscito a conservare sulla zona playout. Senza nulla da perdere è invece l’approccio che ha lo Sparta Castelbolognese – nono a quota 32, a +8 sulla zona playout – nella sfida sulla carta ‘impossibile’, in trasferta, contro la capolista Osteria Grande, che però non è imbattibile, avendo perso contro Valsanterno e Felsina le prime due gare del girone di ritorno.