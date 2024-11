Thriller storici in sala D’Attorre. Venerdì a tinte noir con Forte

Nell’ambito del 51° ciclo di incontri culturali del Centro Relazioni culturali, venerdì alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione dei libri “L’enigma del cabalista” e “Il teatro dei delitti” (Newton Copton editore) di Marcello Simoni. Conduce Nevio Galeati. A seguire, la premiazione dei racconti inediti del concorso GialloLuna NeroNotte 2024, con la partecipazione dello scrittore Franco Forte (foto).

Si tratta di due thriller storici intrisi di mistero e intrighi, che confermano il talento di Simoni nel trasportare i lettori in epoche lontane, tra cabalisti, templari, e atmosfere cariche di suspense. “L’enigma del cabalista” trascina il lettore nel cuore della Napoli angioina del 1307, un mondo di tenebre e segreti nascosti. Al centro della trama, Basilio Cacciaconti, un templare rinnegato, è sulle tracce di un antico talismano leggendario. Tra incontri inquietanti e ambigui personaggi, la sua unica alleata è Samira, la figlia di un cabalista imprigionato. “Il teatro dei delitti”, vincitore del Premio Bancarella, è un viaggio nella Firenze del 1794. Vitale Federici, assieme al giovane Bernardo della Vipera, si trova coinvolto in un misterioso caso di omicidio che si snoda tra le quinte del Teatro della Pergola. La sua indagine si intreccia con il mondo del teatro, dove il confine tra realtà e finzione si fa sempre più labile, trasformando l’omicidio in un enigma di difficile risoluzione.

Marcello Simoni, nato a Comacchio nel 1975, è ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere. Con il romanzo d’esordio Il mercante di libri maledetti, vincitore del 60° Premio Bancarella, è stato in vetta alle classifiche per oltre un anno. Franco Forte è direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori, tra cui Il Giallo Mondadori, Urania e Segretissimo, e collabora agli Oscar Draghi Urania, Historica e Fantastica. Autore per Mondadori e altri editori, è giornalista, direttore di riviste come Robot e Writers Magazine Italia, e curatore della serie 365 racconti per un anno per Delos Books.