Tina e Romano: festa per le nozze di diamante

Una lieta ricorrenza per Tina Casadei e Romano Cagnarini: oggi, a Classe, festeggeranno i 60 anni di matrimonio. I coniugi si sono sposati il 30 marzo 1964, un traguardo importante che non è da tutti raggiungere: le nozze di diamante, infatti, sono state chiamate così proprio in riferimento alle caratteristiche della pietra preziosa di cui portano il nome. La coppia condividerà la gioia della giornata con la famiglia e gli amici: i figli Sabrina, Lara, Raoul, il genero Mirko, la nuora Michelle, la nipote Debora.