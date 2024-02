Tiralatte e televisori per i bambini

Una generosa donazione di 16 televisori e 4 abbonamenti Disney plus è stata effettuata da parte di “Il Sorriso Golf” di Ravenna alla Pediatria dell’ospedale. L’intento di Francesca Giorgia Piras, titolare di “Il Sorriso Golf”, con questa importante donazione è stato proprio quello di “regalare un sorriso quotidiano ai bambini”. L’associazione A.G.E.B.O, che si occupa dell’assistenza dei bambini ricoverati e dei loro genitori, presso la TIN di Ravenna ha invece donato 5 tiralatte e diversi prodotti utili per la cura dei bambini nati prematuri in ricordo di Daniele “Rufus” Beltrani. La donazione permetterà di avvicinare le madri ai loro piccoli i quali per la loro fragilità hanno spesso necessità di essere accuditi dentro le termoculle ritardando quel contatto e quella stimolazione necessari per avviare l’allattamento.