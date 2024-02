Tirocini, le due proposte di Cescot

Il tirocinio è spesso e volentieri il primo passo che si compie all’interno del mondo del lavoro. ll tirocinio, si legge nel sito di Cescot Ravenna, non è un rapporto di lavoro, ma una modalità formativa che consente di affiancare giovani (e meno giovani) facendo loro sperimentare in modo diretto il mondo del lavoro e delle professioni. Per le imprese è uno strumento che facilita l’inserimento di personale.

Quali sono i vantaggi per le aziende? È uno strumento flessibile e vantaggioso che consente di conoscere, valutare e formare direttamente in azienda le persone più idonee alle proprie esigenze. Al termine del tirocinio non ci sono obblighi di assunzione, ma l’azienda potrà decidere se proseguire o meno il rapporto con il tirocinante. È facile da attivare. Ha costi contenuti. Sono due le opportunità attivate da Cescot: tirocini legge 01/2019. Caratteristiche dei candidati: è rivolto a tutti, sia occupati che disoccupati, purché maggiorenni. Caratteristiche dei tirocini: durata variabile da 2 a 6 mesi da concordare, nessun vincolo di frequenza minima (la massima è sempre pari a 40 ore settimanali). Rimborso spese: minimo 450 euro mensili, quota netta senza contributi. La seconda opzione è ’Garanzia giovani’: caratteristiche dei candidati: disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano. Caratteristiche dei tirocini: durata variabile da 2 a 6 mesi da concordare, frequenza minima di 30 e massima 40 ore settimanali. Rimborso spese: minimo 450 euro mensili, quota netta senza contributi. Contatti 0544/292711 - cescot@cescotravenna.it