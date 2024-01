Torna a Ravenna Ettore Pagano. Insieme a lui Maximilian Kromer

Appuntamento stasera alle ore 21 - alla sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna - per la stagione “Capire la Musica” di Emilia Romagna Concerti. Torna a Ravenna il violoncellista ventenne Ettore Pagano (foto), che si sta ormai affermando a livello mondiale come uno dei più importanti violoncellisti della sua generazione.

Pagano ha già suonato numerose volte in città sia come solista che in orchestra e lo scorso anno è avvenuta la sua consacrazione a livello internazionale con la vittoria al prestigioso concorso Khachaturian.

Accompagnato dal talentuoso pianista Maximilian Kromer eseguirà la “Toccata op. 23” di Castelnuovo-Tedesco, la Schelomo-Rapsodia Ebraica” di Bloch e la “Sonata n.2 in fa maggiore op. 99” di Brahms. Il Concerto viene dedicato alla Memoria delle vittime della Shoa, delle Foibe e di tutti i crimini di guerra, una scelta fatta a seguito di questi ultimi anni turbolenti che hanno visto nascere nuove guerre e tornare prepotentemente alle cronache vecchi e nuovi orrori che tutti speravano fossero solo ricordi.

Durante la serata ci sarà un intenso momento di riflessione grazie alla partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria Guido Novello e del Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna, che leggeranno brani ispirati ai temi a cui è dedicato il Concerto. Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Alighieri e online al link: https://www.teatroalighieri.org/events/concerto-per-la-giornata-della-memoria-2/Per info: erconcerti1@yahoo.it. Alle 11.30 antipasto del concerto serale alla Sala Corelli dell’Alighieri, dove Pagano si esibirà al violoncello e risponderà alle domande dei suoi coetanei.