Torna il festival Christmas Soul. Una fine d’anno a tutto gospel

Christmas Soul, il festival dedicato al Gospel, tornerà anche quest’anno dal 28 dicembre al 1° gennaio per celebrare in musica il Natale. Christmas Soul è organizzato da Comune, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni,e prevede tre concerti in piazza del Popolo, compreso quello del 31 dicembre che accompagnerà tutti i presenti fino al brindisi di mezzanotte, e l’evento della mattina del primo giorno del 2024 al teatro Alighieri, sempre tutto esaurito nelle passate edizioni. Ad aprire la rassegna di quest’anno sarà Sara Zaccarelli (foto), che il 28 dicembre alle 18, in piazza, proporrà un viaggio musicale che parte dai grandi classici del genere arricchito da incursioni nelle produzioni Gospel più recenti, seguita venerdì 29 dalla prima corale di quest’anno, col maestro Earl Bynum che presenta in Italia il gruppo di sette vocalist e musicisti The Mount Unity Choir, in arrivo dalla Virginia. Il concerto del 31 dicembre per salutare il 2023, sempre in piazza ma alle 23, è affidato all’Inspirational Choir of Harlem, diretto da Anthony Morgan, che unisce Gospel, Jazz, Pop e R&B e ha collaborato con leggende come Ike & Tina Turner, Stevie Wonder, Aretha Franklin e gli U2. Il primo l’appuntamento è all’Alighieri, alle 11, con una nuova e prorompente voce della scena musicale newyorkese, Kaylah Harvey, con The Bronx Black Keys, con un’esibizione arricchita dallo M String Quartet. Saranno comunicate nei prossimi giorni le modalità di prenotazione.