Torneo di calcio e contest tra le band delle scuole superiori

Due iniziative per i giovanissimi delle scuole superiori che, dal 20 giugno al 5 luglio, uniranno lo sport alla musica. Si tratta della ‘Lugo Cup’, torneo di calcio a 7 per under 19, e del ‘Lugo Music Contest’, sfida tra giovani band emergenti del territorio. "Da diverso tempo desideravo organizzare qualcosa a Lugo per i ragazzi di scuola superiore – afferma l’organizzatore, l’insegnante Davide Solaroli –. Già lo scorso settembre avevo manifestato questo mio desiderio a don Leo Poli, parroco delle Parrocchie della Collegiata e di San Gabriele a Lugo, il quale mi ha gentilmente concesso, per realizzare la mia idea, la disponibilità dell’area esterna alla chiesa di San Gabriele, che comprende un campetto da calcio non più utilizzato dopo l’alluvione di maggio 2023. A questo punto mi sono rivolto ad alcuni amici, impegnati da anni nello sport e nell’associazionismo, e ho chiesto loro di collaborare".

Dal 20 giugno al 5 luglio quindi, nel campetto di San Gabriele, ripristinato grazie al contributo di Distillerie Mazzari e la Bcc ravennate, forlivese e imolese, si svolgeranno due partite ogni sera, al termine delle quali si esibiranno, nell’area all’esterno del campo, alcune band emergenti di giovani. Durante le serate funzionerà anche un punto bar-ristoro il cui utile sarà destinato a sostenere i viaggi dei ragazzi della Parrocchia per pellegrinaggi o ritiri spirituali. Le iscrizioni ad entrambe le iniziative si potranno effettuare dal 25 aprile al 2 giugno inviando un messaggio su WhatsApp al 351/4566001. Per tutte le info scrivere a torneolugocup@gmail.com e per rimanere aggiornati su tutte le notizie visitare le pagine social Facebook, Instagram e TikTok del Torneo Lugo Cup.