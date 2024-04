Torri Hamon, oggi nuova iniziativa in due punti della città

La sezione di Ravenna di Italia Nostra lancia un appello per una nuova iniziativa riguardante la vicenda delle Torri Hamon. Appuntamento oggi, dalle 12 alle 22, ospiti del ’Pranzo resistente all’Arci Brigante’ presso l’Arci Brigante Pieve Cesato, in via Castellina 6 a Pieve Cesato (Faenza).

Per chi non potrà recarsi a Pieve Cesato, la stessa iniziativa riguardante la vicenda delle torri, si terrà, sempre oggi a Ravenna nei pressi dell’erboristeria La Cannella, in via Newton 26, dalle ore 17 alle 18.30, e nei pressi dello Spazio Tiratura di via di Roma 232 a Ravenna, sempre dalle ore 17 alle 18.30. Per informazioni 334-9470326