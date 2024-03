Tour de France, Faenza si prepara allo storico passaggio in città

Grande Boucle 2024, Faenza si prepara per lo storico passaggio della seconda tappa in Italia. Quest’anno il Tour de France, giunto alla sua 111esima edizione, partirà per la prima volta dall’Italia attraverso le regioni d’Italia che hanno contribuito a rendere grande il ciclismo, varcando montagne, pedalando in particolare sulle strade amate da Marco Pantani, tra paesaggi e lungo percorsi circondati di storia, arte e fascino. La seconda tappa, la Cesenatico-Bologna, in programma domenica 30 giugno, attraverserà la piazza del Popolo di Faenza, per poi dirigersi verso le colline di Brisighella e Riolo Terme, un’occasione di grande visibilità turistica per i territori dell’Unione faentina e per le migliaia di tifosi che seguono il mondo del ciclismo. "Per dare il necessario risalto a questo evento e valorizzare il territorio faentino nei suoi aspetti legati alla bicicletta – si legge nella nota – , l’amministrazione comunale ha convocato numerosi campioni del ciclismo di ieri e oggi della Romagna Faentina che saranno protagonisti di una grande mostra la quale, sotto la guida dell’artista Oscar Dominguez e del personale dell’Unione, vedrà la luce nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà di Faenza, dove verrà proposto un percorso espositivo di valore culturale, storico e sportivo con protagonista sua maestà ‘la bicicletta’". I visitatori potranno vivere, in una esposizione unica nel suo genere, non solo biciclette sulle quali hanno pedalato i campioni del nostro territorio, ma anche maglie da loro indossate, accessori e altro materiale inedito. Un’ala della mostra proporrà inoltre una selezione di ‘due ruote’ appartenenti alla collezione di Vincenzo Collina, pezzi unici legati al mondo del lavoro e usati nel periodo dei due conflitti bellici recuperati in ogni angolo del mondo.