Tre nuovi primari "Così i dirigenti sono al completo"

A Ravenna arrivano tre nuovi primari: Francesco Catania è il direttore di ‘Ostetricia e Ginecologia Ravenna-Lugo’ , Patrizia Cenni è a capo di Neuroradiologia Diagnostica a Ravenna e Francesca Gnudi, dirige il Servizio prevenzione e protezione)’ Ausl Romagna. Con queste tre ulteriori nomine è quasi completata la copertura dei dirigenti clinici del territorio. "In tre anni – ha spiegato il direttore generale Tiziano Carradori – sono stati coperti 100 incarichi mancanti su un totale di 220. Significa che ne sono stati nominati mediamente 30 all’anno". Ora alla copertura completa manca solo il primario di Pneumologia. "Ho trovato a Ravenna un livello qualitativo molto elevato" ha osservato Francesco Catania di Ostetricia e Ginecologia. Spiegando che tra i progetti c’è anche quello di accorpare, da un punto di vista organizzativo, "il trattamento di alcuni percorsi nell’ambito delle patologie più complesse, come l’endometriosi e il dolore pelvico cronico". Catania ha svolto anche attività di volontariato svolta in in Africa nel 1999 al Nakoma Hospital, Malawi. Dal 2016 fino all’arrivo in Romagna, ha diretto l’Ostetricia e Ginecologia all’ospedale del Valdarno. Patrizia Cenni, cesenate, già direttrice pro tempore dell’unità operativa Neuroradiologia diagnostica dell’ospedale di Ravenna dall’agosto 2022, ha iniziato al Bufalini di Cesenacome assistente medico al servizio di Neuroradiologia e dopo una esperienza lavorativa come dirigente medico di neuroradiologia al Bellaria di Bologna, nel 2007 inizia a prestare la sua attività all’ospedale di Ravenna con un incarico di alta specializzazione in neuroradiologia all’interno del Dipartimento di Diagnostica per immagine e Radiologia Interventistica. L’anno successivo diviene responsabile della struttura semplice dipartimentale di Neuroradiologia aziendale e nel 2014 assume la qualifica di responsabile della neonata struttura di Neuroradiologia Diagnostica dell’ospedale di Ravenna.

Francesca Gnudi, bolognese, dal 2008 fino a metà 2015 ha svolto l’attività di medico competente all’Ausl di Ravenna ( ambiti Ravenna. Faenza e Lugo). Successivamente, dopo una esperienza di lavoro come medico competente nel Gruppo Ferrovie dello Stato fino a fine 2019, assume l’incarico di medico competente ed autorizzato all’Ausl di Imola, in qualità di medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro. È tornata in Ausl Romagna nel gennaio 2022 con l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Supporta la Direzione generale nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione, protezione e salubrità negli ambienti di lavoro. (Nella foto in alto da sinistra Patrizia Cenni, la direttrice sanitaria Francesca Bravi, il direttore generale Tiziano Carradori, Francesco Catania e Francesca Gnudi).