Tre pini a rischio crollo. Abbattimenti in zona stadio

Strada chiusa ed elevatori al lavoro. Nella giornata di ieri via Medaglie d’Oro a Faenza è stata chiusa al transito per consentire al Servizio Giardini e alle aziende incaricate dal Comune di operare gli interventi di messa in sicurezza delle alberature presenti in alcuni tratti del viale che costeggia lo stadio comunale ‘Bruno Neri’ e che collega via Oberdan con via Dal Pozzo. In particolare, in quel tratto di strada erano in corso nei giorni scorsi le operazioni di riqualificazione dei marciapiedi, dove insistono le radici dei fusti presenti lungo la strada. "In quella via – spiega l’assessore al Verde pubblico, Massimo Bosi – sono in corso lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi che consistono nel ripristino e nel rifacimento delle superfici". È per questo motivo che nel tardo pomeriggio di giovedì, un cittadino che si trovava all’incrocio tra via Azzurrini, via Medaglie d’oro e via Marozza "ha visto le radici scoperte e ha chiamato i vigili del fuoco". All’intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Faenza giovedì è poi seguita la verifica del Servizio Giardini del Comune, tempestiva e urgente in virtù dell’allerta arancione per vento diramata dall’agenzia regionale di Protezione civile per la giornata di ieri. A scopo precauzionale quindi si è deciso di vietare il transito a veicoli e pedoni, fino a completamento delle verifiche e poi dei lavori di messa in sicurezza.

"Poiché era stata diramata l’allerta arancione – ha spiegato Bosi –, abbiamo ritenuto opportuno valutare la stabilità di quegli alberi, perché con il vento forte potevano costituire un pericolo per l’incolumità. Per questo si è deciso di chiudere la strada e di procedere con le verifiche".

Tre piante, in particolare, sono state ritenute instabili e a rischio di crollo, perciò si è proceduto con il loro abbattimento. Già alla fine del mese di luglio scorso le raffiche di vento che avevano investito la città, avevano causato cedimenti in alcune zone della città, compresa via Medaglie d’Oro. "Abbiamo diverse zone che sono segnalate – conclude l’assessore –, e svolgiamo verifiche periodiche sulle alberature". Oltre a via Medaglie d’Oro "c’è via Zambrini dove un mese fa un albero si è abbattuto su alcuni veicoli parcheggiati", un incidente fortunatamente senza feriti. Un’altra zona monitorata è quella di via Firenze "nella quale un paio di settimane fa abbiamo chiuso la pista ciclabile per consentire l’abbattimento di due alberature. Ogni volta che viene emanata un’allerta di particolare intensità valutiamo le azioni da intraprendere". L’allerta arancione per vento è stata diramata anche per la giornata di oggi, in cui sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Kmh), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore in pianura orientale e venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) da nord-ovest sul restate territorio regionale.