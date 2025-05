Triangolare di calcio a San Bernardino in memoria di Sergio Grillini

Per ricordare Sergio Grillini, nel quinto anniversario della scomparsa, è in programma oggi a partire dalle 15.30 a San Bernardino, un triangolare di calcio riservato a squadre di terza categoria (Voghiera, Godo e Ulisse Penelope calcio 2011.

La manifestazione, organizzata e a cura della locale società calcistica Ulisse e Penelope calcio 2011, si svolgerà nel campo sportivo della frazione lughese, per oltre quaranta anni fulcro dell’appassionata dedizione di Sergio Grillini, vera anima di sportivo sempre attento alle nuove generazioni ed alle vicende del proprio paese. Classe 1939, Grillini si è sempre prodigato per affrontare le varie dinamiche della piccola comunità. Dal 1979 entrò a far parte del direttivo della locale società calcistica, dedicandogli ‘anima e corpo’.

Nel 1988 fu tra i promotori dei ‘Gemellaggi calcistici’ nel nome di San Bernardino, e per oltre 30 anni è stato un punto di riferimento insostituibile per i vari appuntamenti annuali. Nel 1998 fu premiato con il Memorial ‘Guido Baracca’ in occasione della Giornata lughese dello Sport, mentre nel 2005 ricevette il prestigioso riconoscimento della Figc nazionale, per la sua lunga e meritoria militanza dirigenziale nei ranghi dell’attività dilettantistica e giovanile svolta nella ‘sua’ San Bernardino.

Lu.Sca.