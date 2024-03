Tris di concerti classici

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti ha programmato una nuova stagione musicale dedicata ai numerosi turisti che arrivano a Ravenna e ai giovani esecutori italiani, in collaborazione con la Siae (Società Italiana Autori ed Editori) che contribuisce attraverso il bando ’Per chi crea’. Si tratta di tre concerti che avranno luogo nella Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna da oggi a venerdì, sempre alle ore 17. Il biglietto d’ingresso costerà 5 euro.

Oggi nel primo concerto suonerà la violoncellista Raffaella Cardaropoli (nella foto) storico primo violoncello della Young Musicians European Orchestra, accompagnata dal pianista Giovanni Bertolazzi con musiche di Brahms e Rachmaninoff.

Domani sarà la volta del ventenne violista Luca Infante che insieme al pianista Daniele Lasta eseguirà musiche di Brahms e Schumann.

La rassegna terminerà venerdì con il duo composto dal violinista diciottenne Mattia Pagliani accompagnato al pianoforte dal padre Stefano Pagliani, ammiratissimo violinista per anni attivo come primo violino nella Orchestra della Scala di Milano. Mattia eseguirà un programma molto impegnativo che comprende anche il primo tempo dal Concerto di Brahms per violino e Orchestra.

La rassegna avviene con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Siae.