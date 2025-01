Tromba d’aria, l’esposto di una vittima

Un esposto "contro il cosiddetto sistema italiano". A presentarlo ai carabinieri è stato Andrea Ricci Maccarini, titolare del chiosco ’Le Spighe – Non solo piadine’ ad Alfonsine, per sollecitare aiuti. Il tornado che nel luglio del 2023 ha colpito la zona ha distrutto metà della sua abitazione e pesantemente danneggiato l’attività. La scelta di fare un esposto, ripresa anche da Rai3 in un servizio, nasce "dalla noncuranza e disinteresse mostrato dalle amministrazioni che trattano le persone come se fossero invisibili e valessero meno di zero". "In 5 minuti abbiamo perso tutto – spiega –. Ho fatto un esposto perché mi sono stancato delle prese in giro". Ricci Maccarini vorrebbe ottenere un mutuo a tasso zero per riprendersi, ma gli viene negato dalle banche.