Trovato morto 24enne disperso in mare Si era tuffato insieme con gli amici Ieri mattina è stato individuato in mare il corpo del 24enne residente a Cervia, scomparso sabato dopo un tuffo a Lido di Classe. Le ricerche sono state effettuate con motovedetta, elicottero, sommozzatori e pattuglia a terra. Il cadavere è stato trasferito in obitorio a Ravenna in attesa di riconoscimento e accertamenti.