Ravenna, 11 dicembre 2019 – Il grande imbroglio delle auto usate. Una truffa perpetrata da un'organizzazione attiva tra Romagna e Lombardia. I membri, prevalentemente rumeni, stamattina hanno ricevuto la visita della polizia e della Guardia di Finanza. Agenti della Squadra Mobile e della Stradale di Ravenna e Brescia, in collaborazione con pattuglie del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna orientale di Bologna, e militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno eseguito un provvedimento restrittivo a carico di 25 indagati: 5 sono finiti in carcere, 7 ai domiciliari e per 13 è scatttato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Questi i numeri dell'operazione 'Dedalo-Km Zero', che ha portato al sequestro di 18 imprese individuali. Le accuse? Truffa nel commercio di veicoli usati e trasferimento fraudolento di valori.