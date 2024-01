Turismo, crescono le presenze dall’Est Europa

La Fondazione ‘Cervia In’ comincia il 2024 con una serie di azioni promozionali innovative per rilanciare la destinazione a livello nazionale e internazionale. Pubblico e privato insieme per superare la crisi. Per la parte privata parlano Gianni Casadei, presidente di Federalberghi Ascom Cervia e Monica Ciarapica, presidente Confesercenti Cervia e componente comitato di gestione della Fondazione.

Quali strategie nel 2024?

"Sappiamo bene il prodotto turistico principale della nostra realtà è il balneare, ma al contempo sappiamo che nel nuovo mercato turistico è fondamentale cominciare a pensare a una destinazione viva e vitale 365 giorni all’anno. Stiamo lavorando per prolungare al massimo la stagione balneare, attraverso una serie di partnership con il mondo dello sport e del welfare aziendale. Il progetto gift card è partito bene".

Le imprese del territorio possono contribuire alla promozione della città?

"Sì. Lo possono fare innanzi tutto consorziandosi a Welcome Cervia che rappresenta la parte ‘privata’ della Fondazione Cervia In e poi possono diventare moltiplicatori dei messaggi promozionali che verranno lanciati nel portale Discover Cervia".

Le quattro località sono contraddistinte da un tipo di offerta diversa che si coniuga con le diverse esigenze dei turisti. E’ questo un punto da valorizzare?

"Quando parliamo di Cervia spesso diamo troppo per scontato la particolarità delle quattro località che la compongono. E’ nostro intento promuoverle ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità a cominciare da Milano Marittima che per anni è stata il traino del nostro turismo e ha acquisito una propria visibilità nazionale e internazionale. Per il turismo internazionale, soprattutto quello dell’est Europa che è in forte crescita, i dati gennaio-novembre 2023 indicano un +57% di presenze dalla Polonia e + 98% dalla Repubblica Ceca. Sono turisti che non solo cercano il balneare, ma anche natura. Ad esempio Pinarella e Tagliata con la straordinaria pineta sono molto richieste. Tagliata è stata l’unica località che in termini di presenze è cresciuta del 13%, che di questi tempi è sicuramente un buon segnale".

Per la stagione balneare 2024 cosa state predisponendo?

"La Fondazione ha in serbo molti progetti speciali per raggiungere mercati internazionali e rilanciare il brand. A marzo sarà online il nuovo portale Discover Cervia e da lì inizierà una robusta campagna di promozione online a cominciare dal progetto Expedia. Il colosso americano molto forte sul mercato internazionale realizzerà una pagina online tutta dedicata alla nostra destinazione. E poi ci saranno le fiere alle quali saremo presenti insieme ad altre operazioni promozionali che predisporremo entro marzo in modo da garantirne gli effetti già dalla stagione estiva 2024".

Ilaria Bedeschi