Tutta la magia del circo. Ecco gli artisti-acrobati

Tra le più diverse espressioni artistiche che Ravenna Festival da sempre ospita e passa in rassegna, mancava forse finora solo l’arte circense: ed ecco allora che, con i numeri dei migliori artisti di Fondazione Cirko Vertigo, anche il mondo del circo approda nel cartellone della XXXV edizione del festival, in una sorta di “gala” circense. Si tratta, infatti, di Vertigo Galà, uno spettacolo che offre al pubblico tutta l’atmosfera magica e giocosa del circo, oggi e domani - ogni giorno con un doppio spettacolo, alle 18 e alle 21 -, nel tendone allestito nello scenario naturale della Fattoria Buon Pastore, a Sant’Alberto di Ravenna (via Forello 14/A). Lo spettacolo, a ingresso libero su prenotazione, è possibile grazie al sostegno di Tozzi Green.

La Fondazione Cirko Vertigo è un polo di formazione, una vera e propria “accademia” del circo e da vent’anni anni anche un centro di creazione e di produzione internazionale all’avanguardia nell’ambito del circo contemporaneo. A esibirsi saranno i migliori artisti della Fondazione: se Filippo Vivi danza sui tessuti aerei una coreografia sinuosa, il messicano Carlos Rodrigo Parra Zavala domina per forza e agilità il palo cinese, una delle più antiche tecniche circensi, mentre Vladimir Ježić dalla Croazia conduce in volo le sue piccole bandiere dorate su passi dei dervisci rotanti e, in un originale lip sync, omaggia la Griselda di Vivaldi. Ancora, il brasiliano Jonathan Lemos addomestica in volo le sue morbide sfere bianche ed l’argentino Emmanuel Caro passeggia leggero caracollando in equilibrio su un’esile fune. Eppoi Elena Andreasi ci porta a scoprire la goccia aerea mentre Rachele Grassi, acrobata aerea, propone un esercizio di cerchio, nonché – con Emmanuel - un elegante e acrobatico passo a due. Info: 0544/249244; www.ravennafestival.org